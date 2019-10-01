Особенности терморегулятора ТУДЭ

Терморегулятор ТУДЭ – прибор для регулирования температуры жидких и газообразных сред.

Терморегуляторы ТУДЭ – это универсальные датчики. С их помощью можно регулировать температуру в разнообразных системах автоматизированного контроля в жидкой и газообразной среде. Сегодня этот датчик используется в разных областях промышленности.

Регуляция осуществляется с помощью рабочего органа устройства. Это трубочка или стержень, отличающейся высокой чувствительности. Использовать терморегулятор можно при температуре - 60º - + 500°С. Влажность воздуха при этом может составлять до 98%. Использовать терморегуляторы ТУДЭ можно и в агрессивных средах, если предварительную защитить специальным кожухом. Данные терморегуляторы востребованы на предприятиях пищевой и нефтегазовой индустрии.

Терморегулятор ТУДЭ применяется при работе с жидкостями и газами, которые находятся под давлением менее 6,4 мПа. Прибор изготавливается в 12 различных модификациях. Модели отличаются диапазоном регулирования температуры и размером рабочего органа. Который может иметь длину 251-791 см. Терморегуляторы производятся двух типов исполнения: замыкающие и размыкающие. Это зависит от вида применяемого контакта. При заказе терморегуляторов обязательно нужно указывать тип контакта.

Прибор состоит из таких основных узлов:

Дилатометрического элемента.

Узла настройки.

Контактного устройства.

Все модификации терморегуляторов поставляются в простой комплектации. Они могут дополнительно быть оснащены защитой от попадания влаги и грязи. Кроме того имеются взрывобезопасные модели. В начале установки необходимо обязательно выполнить рассмотреть оболочку прибора, чтобы убедится в ее целостности. Также важно протестировать элементы крепежа, проверить уплотнитель и заземляющие компоненты. Дополнительно обязательно нужно провести заземление. В процессе эксплуатации прибор не требует серьезного контроля. Все, что нужно так это регулярно отслеживать состояние контактов и дифференциала. Периодически необходимо тестировать целостность устройства. На нем не должно быть никаких вмятин или следов ржавчины.

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