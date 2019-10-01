Советы по выбору датчиков движения

Эксперты отмечают, что использование датчиков движения позволяет успешно сэкономить до 30% электроэнергии. В некоторых случаях экономия достигает 58%. Именно по этой причине датчики нужно выбирать правильно и в соответствии с имеющимися потребностями. Датчики движения важно выбирать правильно для того, чтобы их использование было продуманным и рациональным.

Параметры выбора датчиков движения



Выбирая датчики движения, рекомендуется принять во внимание следующие основные характеристики:

Нужно определиться с местом установки, так как от этого напрямую зависит оптимальная степень защиты. Нужно отметить, что степень защиты может быть меньше, если предполагается установка датчиков в помещении, если повышенная влажность и запыленность отсутствуют. Необходимо принять во внимание наличие возможных препятствий. Нужно понимать, что устройства могут реагировать на тепловое излучение, звуки. Микроволновые датчики могут проходить через различные препятствия для того, чтобы обнаружить движение человека или животных. Самыми востребованными оказываются комбинированные устройства, которые сочетают в себе несколько способов реагирования. Важно правильно определиться с углом имеющегося обзора. Если в помещение можно зайти с разных сторон, целесообразно выбрать модель с углом обзора 360 градусов. Если предполагается произведение включения светового потока только через определенный один участок, угол обзора детектора должен составлять 180 градусов, но устройство должно быть направлено на нужную территорию. Рекомендуется принять во внимание мощность датчика с небольшим запасом. При этом учитывают мощность используемого осветительного прибора. Важно правильно определиться с радиусом действия. Нужно принять во внимание максимальное расстояние, на которое способен реагировать используемый датчик. Обычно радиус обнаружения составляет 6-50 метров. Желательно выбирать модель с установленным фотореле для того, чтобы обеспечивать экономию электроэнергии.

Такие характеристики выбора датчика движения являются основными, вследствие чего рекомендуется ориентироваться именно на них для того, чтобы подобрать подходящее устройство для его последующего использования.

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