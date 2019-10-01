Рекомендации по выбору напольной плитки

Плитка для пола пользуется высоким уровнем популярности. Она должна быть стильной, долговечной и качественной. Нужно отметить, что в большинстве случаев плитка оказывается износостойкой, неприхотливой к предстоящему уходу. К тому же гарантируется разнообразие цветов и фактур, благодаря чему напольная покрытия идеально подходит для оформления полов в загородных домах и городских квартирах. Напольная плитка должна выбираться с учетом следующих характеристик:

Прочность на изгиб. Данная характеристика является одной из самых важных. Нужно понимать, что параметр является важным, если выбирают плитку для промышленных помещений. Если выбирается плитка для дома, ориентироваться на такую характеристику нецелесообразно. Наличие глазури. Качественная глазурованная плитка не будет скользкой. К тому же наличие глазури способствует быстрому проведению влажной уборки. Морозостойкость. Данный параметр актуален для неотапливаемых помещений. Сопротивление скольжению. Испытания на скольжение проводят только лучшие производители, которые выпускают собственную продукцию в соответствии с очень строгими стандартами качества и заботятся о наличии хорошей репутации. Данный параметр определяет уровень безопасности используемой плитки. Антислип. Нужно отметить, что некоторые производители могут делать поверхность плитки шершавой. Однако это не влияет на наличие глазури и сопротивление скольжению. Однако антислип используется только для плитки, которая укладывается на улице и ходить по такому покрытию можно только в обуви.

В большинстве случаев качественная плитка, которая должна быть устойчивой к скольжению и частым уборкам, укладывается в ванных и туалетных комнатах. Для остальных помещений характеристики безопасности являются менее значимыми.

Выбирая плитку на официальном сайте, предполагается возможность позаботиться о том, чтобы напольное покрытие было красивым и гарантированно качественным. В этом случае предполагается возможность успешной укладки имеющейся плитки, которая порадует высоким качеством и красивым дизайнерским исполнением, обеспечит высокий уровень безопасности хождения людей.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.