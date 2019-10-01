Нижегородские аграрии реализуют инвестпроекты на 40 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Аграрии в настоящее время реализуют в Нижегородской области инвестиционные проекты почти на 40 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию озвучил глава региона Глеб Никитин.

"В регионе наметилась тенденция роста инвестиций в аграрную отрасль. Сейчас в АПК области реализуется более 80 инвестиционных проектов в общей сложности почти на 40 млрд рублей. Важно, что благодаря реализации инвестпроектов в регионе планируется создать около 1600 новых рабочих мест", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, инвестиции направлены в самые разные отрасли сельского хозяйства - в растениеводство, животноводство, растениеводство закрытого грунта.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин привел примеры ярких инвестпроектов в АПК региона.

"В Лысковском и Починковском районах началось строительство трех мощных животноводческих комплексов более чем на 1000 голов крупного рогатого скота каждый. В Пильнинском районе "с нуля" будет построено пенько-перерабатывающее предприятие. На производстве будет использоваться современное оборудование, и внедрена новейшая технология производства лучшего волокна конопли в стране на тканные и нетканые материалы. Планируется строительство завода по производству кормов для животноводства", - сообщил вице-губернатор.

Евгений Люлин отметил, что перспективные инвестпроекты и лучшую продукцию более 40 предприятий Нижегородской области представили на Всероссийском агропромышленном форуме "Золотая осень - 2019 в Москве. Открытие мероприятия состоялось 9 октября и прошло с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Нижегородская область принимает участие в выставке ежегодно. Одна из особенностей экспозиции региона в этом году – акцент на экспортно-ориентированную продукцию, поскольку в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" мы планируем удвоить экспорт продукции АПК. Одними из главных задач участия нижегородской делегации в выставке являются поиск новых партнеров и работа по расширению сбыта агропродукции. Расширение рынков сбыта позволит увеличить доходы предприятий, что даст возможность открыть новые рабочие места в АПК области", - пояснил Евгений Люлин.

В 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд, в том числе, продукции АПК – до $492 млн в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".