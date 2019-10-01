"Когда нижегородцы увидят Ледовый дворец, они положительно оценят внешний вид Стрелки", - Арсений Чакрыгин

"После того, как нижегородцы увидят Ледовый дворец на Стрелке, они положительно оценят внешний вид этой территории в целом", - сказал председатель правления НРО "Союз архитекторов России" Арсений Чакрыгин, комментируя возведение данного спортивного объекта.

"Территория Стрелки – зона комплексного развития. Она требует особого подхода при разработке концепции объемного планировочного решения территории. На архитектурных советах рассматривалось несколько вариантов размещения Ледового дворца, и в том числе различные предложения по расположению его на Стрелке", - пояснил он.

"В принятом варианте ледовая арена уравновесит все объекты, которые сегодня размещены на Стрелке. Собор, стадион, пакгаузы сейчас выглядят разрозненными постройками. Необходим завершающий объект. Ледовый дворец сбалансирует эту территорию, подчеркнув при этом и архитектурную ценность храма, и футбольный стадион. Думаю, что после того, как нижегородцы увидят Ледовый дворец на Стрелке, они положительно оценят внешний вид этой территории в целом", - подытожил Арсений Чакрыгин.