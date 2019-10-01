Зеленое пятно образовалось на поверхности Оки в Дзержинске Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалисты Росприроднадзора проверят причину образования зеленого пятна на поверхности затона Оки в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО 9 октября 2019 года.

Ранее жители города сообщали в социальных сетях о длинной полосе зеленого налета на воде. Некоторые из них предположили, что это "обычная тина", но в таком случае все еще остается вопрос - какова причина ее массового образования осенью.

"Специалистами ведомства запланировано проведение выездных рейдовых мероприятий. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства РФ виновные лица будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2019 года из-за краски и шпаклевки озеро в Дзержинске приобрело голубой цвет.