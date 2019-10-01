Форум с выставкой кошек и собак пройдет в Нижнем Новгороде 18 по 20 октября Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Форум "Миллион друзей. Живая природа и общество" пройдет с 18 по 20 октября на территории "Нижегородской ярмарки". Об этом сообщает пресс-служба ярмарки.

Мероприятие, объединит экспозиционную часть, выставки животных, а также конкурсы и презентации.

Организаторами проекта выступят Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка", Российская кинологическая федерация, Нижегородское объединение клубов пород.

С 19-20 октября в павильоне №1 более 1,5 тысяч собак всех пород будут продемонстрированы на рингах интернациональных выставок CACIB-FCI (международная кинологическая федерация). Также состоятся монопородные выставки собак чау-чау, бернского зенненхунда, лабрадора ретривера, таксы, колли (18 октября, павильон №1). Судьями рингов CACIB-FCI выступят эксперты мирового класса из России, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Португалии, Сербии, Хорватии, Швейцарии.



19-20 октября в павильоне №3 пройдет международная мультисистемная выставка кошек "Сезон в Нижнем-2019", в которой примут участие более 150 кошек всех пород, представленных в России. Посетители смогут оценить лучших представителей, получить консультацию специалистов, и, конечно, выбрать котят от ведущих заводчиков.

19-20 октября в павильоне №11 будет организована выставка декоративных грызунов.

Экспозиционную часть форума представит специализированная выставка "Зоомир-2019" (павильон №1), на которой можно приобрести корма и кормовые добавки для домашних животных, аксессуары, парикмахерские принадлежности, игрушки, одежду для собак и кошек, средства по уходу за домашними животными, ветеринарные препараты и многое другое.

Гостей и участников форума также ждет культурно-зрелищная программа (19-20 октября): впервые в рамках форума пройдут квалификационные соревнования по дисциплине "Танцы с собаками" (главный судья соревнований - Галина Чоговадзе, многократный призер чемпионатов России, судья по кинологическому спорту, тренер), соревнования по аджилити, конкурсы "Юный хендлер", "Ребенок и собака", модные дефиле "Мода в мире собак", "Мода в мире кошек", презентации отечественных пород собак.

Торжественное открытие форума состоится 18 октября в 11:00 в павильоне №1. Время работы выставок для посетителей с 10:00 до 18:00.