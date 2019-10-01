Девять спортзалов в сельских школах Нижегородской области отремонтированы в рамках проекта "Единой России" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области завершился ремонт в спортивных залах в рамках партийного проекта "Детский спорт". Об этом сообщили в НРО "Единая Россия" 9 октября 2019 года.

В этом году участниками стали девять сельских школ в Ардатовском, Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Уренском районах и городских округах Кулебаки, Чкаловск, Навашинский и Семеновский. Объем финансирования составил более 19 млн рублей.

Региональный координатор проекта "Детский спорт" Владимир Поддымников посетил Пуреховскую среднюю школу Чкаловска, в которой открылся отремонтированный спортивный зал. Он оценил качество проведенных работ, пообщался с руководством учебного заведения, преподавателями и учениками.

Сейчас там обучается более двухсот детей. Директор школы Надежда Щербакова рассказала, что зданию 45 лет, за это время в спортивном зале ни разу не проводился капительный ремонт.

"Полы были практически в аварийном состоянии, доски ходили ходуном, торчали гвозди, от стен отходила рейка, раздевалки и душевые также были не в лучшем состоянии. Новость о том, что наша школа будет участвовать в этом проекте, все встретили с восторгом, особенно учителя физкультуры и, конечно, ученики. Когда летом делали ремонт, постоянно приходили родители и дети, интересовались, как идут работы, предлагали свою помощь. Спортзал для школы - это одно из главных помещений, ведь здесь занимаются все ребята от младших до старших классов. Теперь наши дети могут обучаться в таких комфортных и, главное, безопасных условиях", - отметила руководитель образовательного учреждения.

В спортзале отремонтирована система отопления, заменена электроповодка, обновлено напольное покрытие, приведены в порядок стены, также сделан ремонт в раздевалках, душевых, тренерской комнате. На эти цели было выделено более 2 млн рублей.

Кроме занятий по физкультуре, в спортзале во внеурочное время ребята посещают секции по футболу, волейболу, баскетболу, в планах – настольный теннис. Также в вечернее время и в выходные заниматься спортом туда приходят и взрослые жители села.

Как сообщил Владимир Поддымников проект "Детский спорт" реализуется в Нижегородской области с 2016 года, за это время были отремонтированы 65 спортивных залов в сельских школах.

"Во многих школах капитальный ремонт не проводился десятилетиями. А в небольших поселениях школьный спортивный зал является порой единственной площадкой для занятий спортом. В этом году ремонт проведен в 9 спортзалах, все работы завершены в установленные сроки. И теперь ребята могут заниматься в удобных, красивых и светлых залах. Как показала практика, проект очень важный и востребованный, и он будет обязательно продолжен. Уверен, что путь к победам и рекордам начинается, в том числе, и со школьных уроков физкультуры и спортивных секций. Главная задача – создавать нашим детям комфортные и современные условия для занятий физической культурой и спортом", - подчеркнул координатор проекта.

Мониторинг выполненных ремонтных работ в учебных заведениях продолжится во всех муниципальных районах - участниках проекта "Детский спорт", пообещали в НРО партии.