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Общество

"Левые" повороты останутся на трассе М-7 в Лысковском районе

09 октября 2019 14:25  [96] Общество

Фото: Соцсеть

"Левые" повороты останутся на трассе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области после недовольства местных жителей, которые ранее перекрывали федеральную трассу, требуя вернуть поворот в свои населенные пункты. Информация об этом опубликована в социальной сети.

Жители вышли на протест после того, как ФКУ УПРДОР Москва - Нижний Новгород проинформировал их о том, что на участке трассы М-7 "Волга" с 510 по 520 км в Нижегородской области закроют четыре левых поворота.

"Теперь жителям десятка деревень, чтобы попасть домой придется делать крюк в 15 км. Этот же крюк будет делать и общественный транспорт и спец техника и т.п.", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что власти после такого протеста приняли решение оставить повороты на своих местах.

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