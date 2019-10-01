"Левые" повороты останутся на трассе М-7 в Лысковском районе Общество

Фото: Соцсеть

"Левые" повороты останутся на трассе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области после недовольства местных жителей, которые ранее перекрывали федеральную трассу, требуя вернуть поворот в свои населенные пункты. Информация об этом опубликована в социальной сети.

Жители вышли на протест после того, как ФКУ УПРДОР Москва - Нижний Новгород проинформировал их о том, что на участке трассы М-7 "Волга" с 510 по 520 км в Нижегородской области закроют четыре левых поворота.

"Теперь жителям десятка деревень, чтобы попасть домой придется делать крюк в 15 км. Этот же крюк будет делать и общественный транспорт и спец техника и т.п.", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что власти после такого протеста приняли решение оставить повороты на своих местах.