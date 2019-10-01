Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей полгода назад 83-летней нижегородки

Раиса Лагунова
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Волонтеры просят помощи в поисках жительницы Выксы Нижегородской области — 83-летней Раисы Лагуновой. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Женщина 24 мая 2019 года ушла из дома, расположенного в р.п. Шиморском и с тех пор не выходила на связь.
"До сих пор не найдена! Помогите найти!", - просят волонтеры.
Раиса Лагунова среднего телосложения, ее рост составляет 155 см, у женщины короткие седые волосы. В день пропажи Раиса Лагунова была одета в серую тканевую куртку, темные галоши.
Женщина страдает потерей памяти.
Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о пропавшей, сообщить об этом по телефонам 8 (831) 28-38-200.
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