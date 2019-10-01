ОБЖ в школе Дзержинска начали преподавать по программе "VR" Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

ОБЖ в школе Дзержинска начали преподавать по программе "VR". Как сообщили в пресс-службе администрации города, в школе № 30 прошло занятие по дополнительной общеразвивающей программе.

Занятие включало в себя: краткую теоретическую информацию по теме "Пожар в здании школы и эвакуация при возникновении пожара", практические занятия с применением оборудования VR, выполнение заданий по разработке плана эвакуации из школы.

Проект "VR-ОБЖ" был разработан в рамках обучающего проекта "Команды роста-2019". Он заключается в обучении школьников пожарной, антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения с использованием современных тренажеров виртуальной реальности и новых форм интерактивного взаимодействия.

В 2019 году апробация проекта "VR-ОБЖ" пройдет на базе пяти школ города Дзержинска (№7, 9, 20, 30, 40).

СПРАВКА:

В июне команда от администрации Дзержинска участвовала в масштабном областном обучающем проекте "Команды роста-2019", разработанном "Командой Правительства" совместно с обучающим центром Сбербанка. Наставником команды был победитель конкурса "Лидеры России" Михаил Евстифеев.

По итогам обучения был разработан и запущен проект VR-ОБЖ, который соответствует целям национального проекта "Образование". В сентябре 2019 года "VR-ОБЖ" победил в конкурсе региональных проектов на основе инновационных технологий в рамках VII Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT".