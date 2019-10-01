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Спорт

"Хоккейная арена на Стрелке сформирует спортивный кластер, сопоставимый с "Лужниками", - Сергей Колотнев

09 октября 2019 18:27  [69] Спорт

"Строительство хоккейной арены на Стрелке сформирует спортивный кластер, сопоставимый с московскими "Лужниками", - сказал президент спортивного клуба "СКИФ" Сергей Колотнев, комментируя возведение Ледового дворца в Нижнем Новгороде.

"Хоккей в Нижегородской области имеет свои богатейшие традиции. Нельзя не отметить, что население живёт хоккеем, активно болеет за этот вид спорта и переживает за спортивные результаты хоккейных клубов "Торпедо" и СКИФ", - добавил он.

"Нижний Новгород является третьим по величине городом в центральной части России, и какое-то время не развивался спортивно в должной мере. Мы не могли до определённого времени похвастаться наличием современного спортивного комплекса, отвечающего мировым стандартам. Проведение в 2018 году такого масштабного спортивного события, как Чемпионат мира по футболу, позволило поднять спортивную и социальную инфраструктуру Нижегородской области на качественно новый уровень: у нас появился уникальный по своей сути спортивный объект — футбольный стадион на 45 тысяч зрителей", - напомнил Сергей Колотнев.

"В данное время проблема строительства новой хоккейной арены весьма актуальна. КРК "Нагорный" совсем скоро будет не способен принимать необходимое количество болельщиков, согласно регламенту Чемпионата КХЛ. Хоккейные клубы "Торпедо" и СКИФ, баскетбольный клуб "Нижний Новгород" с трудом распределяют имеющееся время спортивной арены", - пояснил президент спортивного клуба "СКИФ".

"Современный спортивный дворец станет дополнительным импульсом к лучшим результатам наших нижегородских спортсменов и качественному проведению досуга болельщиков. И мы, нижегородцы, будем гордиться этим. Я призываю всех жителей города и любителей спорта поддержать строительство хоккейной арены мирового уровня на Стрелке рядом с футбольным стадионом "Нижний Новгород", создав аналогичный спортивный кластер, сопоставимый с московскими "Лужниками", - подытожил Сергей Колотнев.

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