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Спорт

"Ледовая арена на Стрелке станет стимулом для развития фигурного катания в регионе", - Дмитрий Злобин

09 октября 2019 15:56  [61] Спорт

"Ледовая арена на Стрелке сделает доступным качественный лед как для титулованных спортсменов, так и для начинающих фигуристов и стимулирует развитие фигурного катания в регионе", - сказал президент федерации фигурного катания Нижегородской области Дмитрий Злобин, комментируя возведение арены.

"На сегодняшний день у фигурного катания в регионе фактически отсутствует своя спортивная база. Действительно, нам не хватает качественного льда для подготовки к турнирам всероссийского и международного уровня", - считает специалист.

"Кроме того, фигурное катание является базовым видом спорта в Нижегородской области, и важно уделять внимание молодому поколению спортсменов", - добавил он.

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