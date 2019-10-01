"Ледовая арена на Стрелке станет стимулом для развития фигурного катания в регионе", - Дмитрий Злобин

"Ледовая арена на Стрелке сделает доступным качественный лед как для титулованных спортсменов, так и для начинающих фигуристов и стимулирует развитие фигурного катания в регионе", - сказал президент федерации фигурного катания Нижегородской области Дмитрий Злобин, комментируя возведение арены.
"На сегодняшний день у фигурного катания в регионе фактически отсутствует своя спортивная база. Действительно, нам не хватает качественного льда для подготовки к турнирам всероссийского и международного уровня", - считает специалист.
"Кроме того, фигурное катание является базовым видом спорта в Нижегородской области, и важно уделять внимание молодому поколению спортсменов", - добавил он.
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