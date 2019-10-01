"Торпедо" обыграло подмосковный "Витязь" в матче 9 октября Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

"Торпедо" обыграло подмосковный "Витязь" в первом матче октябрьской домашней серии 9 октября 2019 года. Как сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба, счет встречи 4:2.

Началу матча предшествовала церемония торжественного вбрасывания в исполнении Президента международной федерации хоккея на льду, члена международного олимпийского комитета Рене Фазеля. Почетный гость прибыл в наш город в рамках форума "Россия - спортивная держава" и не мог пройти мимо знакомства с нижегородской хоккейной "кухней".

Дебют матча обернулся для "Торпедо" "холодным душем" в виде шайбы Ивана Ларичева на четвертой минуте. Нижегородцы смогли быстро прийти в себя и еще до перерыва создали ряд выгодных возможностей для взятия ворот, однажды даже заставив арбитров прибегнуть к видеопросмотру. Увы, счет при этом не изменился.

Зато второй игровой отрезок превратился для болельщиков в самый настоящий хоккейный карнавал с голами на любой вкус. Сначала Куинтон Хауден и Пекка Йормакка обменялись заброшенными шайбами с интервалом в полторы минуты. А спустя семь минут счет сравнял Дамир Жафяров. Причем сделал это лучший бомбардир нашей команды при игре в меньшинстве - 2:2. Отметим, что результативную передачу на свой счет в этом эпизоде записал Андрей Тихомиров.

Заключительный период подарил трибунам "Нагорного" праздник. На исходе второй минуты Михаил Орлов неотразимо бросил в "девятку" ворот Ильи Ежова - 3:2. А еще десять минут спустя Михаил Варнаков забросил свою двухсотую шайбу в КХЛ, укрепив лидерство "Торпедо"! В оставшиеся минуты подопечные Дэвида Немировски не позволили сопернику пошатнуть результат, уверенно доведя дело до важный волевой победы над конкурентом по Западной конференции и дивизиону Тарасова!

Хоккейный клуб "Торпедо" поздравляет болельщиков с победой и приглашает на следующие матчи домашней серии. 11 октября команда скрестит клюшки с "Салаватом Юлаевым", а 13 октября гостем "Нагорного" станет петербургский СКА.

"Соперник вышел с хорошим настроем и движением, а мы поначалу действовали слишком медленно и не успевали. Хорошо, что отделались в это время лишь одной пропущенной шайбой. Поговорили с ребятами в раздевалке, попросили добавить в скорости. Второй период провели лучше, а третий – еще лучше. Не самая лучшая наша игра. Но главное – это победа. Готовимся к следующему матчу", - рассказал главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.