Дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта сетей "Теплоэнерго"

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Дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта сетей АО "Теплоэнерго". Об этом сообщается в постановлениях на сайте администрации.
Движение транспорта будет ограничено на участке дороги по ул.Ковалихинской (между домами № 33 и №26) с 12 октября по 11 ноября.
Также объехать придется участок вдоль ул.Республиканской (между домами № 88 и № 80 по ул.Ошарской). Ограничения действуют с 21 октября по 9 ноября.
Кроме того, временно будет прекращено движение транспорта по ул.Красных Зорь (между домами № 8 и № 9) с 1 ноября по 29 ноября.
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