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Общество

Дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта сетей "Теплоэнерго"

10 октября 2019 09:32  [42] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

Дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта сетей АО "Теплоэнерго". Об этом сообщается в постановлениях на сайте администрации.

Движение транспорта будет ограничено на участке дороги по ул.Ковалихинской (между домами № 33 и №26) с 12 октября по 11 ноября.

Также объехать придется участок вдоль ул.Республиканской (между домами № 88 и № 80 по ул.Ошарской). Ограничения действуют с 21 октября по 9 ноября.

Кроме того, временно будет прекращено движение транспорта по ул.Красных Зорь (между домами № 8 и № 9) с 1 ноября по 29 ноября.

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