Выставка "Магия театра" в монетах открывается в нижегородском театре оперы 10 октября Культура и отдых

Фото: управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России

Выставка "Магия театра" в монетах открывается в нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина 10 октября 2019 года в честь Года театра в России. Об этом рассказали в управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

У жителей Нижнего Новгорода и гостей города есть уникальная возможность познакомиться с изображениями монет, выпущенных Центральным банком с 1991 года.

На увеличенных изображениях золотых, серебряных, платиновых и палладиевых монет можно без труда рассмотреть все художественные детали. Снимки сопровождены описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой из них.

Для ВВГУ это уже не первая выставка, открытая в сотрудничестве с нижегородскими театрами. Например, в феврале этого года в театре "Комедiя" была представлена экспозиция "Денежный дождь на театральных подмостках", где демонстрировались российские деньги второй половины 19 века. Начиная с весны специалисты Волго-Вятского главного управления проводят со зрителями детского театра "Вера" интерактивные занятия по финансовой грамотности.

Экспозиция работает с 10 по 30 октября (фойе 2-го этажа театра по адресу: ул. Белинского, 59).

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