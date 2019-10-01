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Политика

VIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде

10 октября 2019 10:06  [146] Политика

Фото: с сайта rsd-forum.ru

VIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин примет участие в работе форума. Глава государства выступит на пленарном заседании, основная тема которого – "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом".

Кроме того, Владимир Путин проведет заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на местном уровне.

Напомним также, на форуме Владимир Путин встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы". В мероприятиях форума примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За два дня форума на стадионе "Нижний Новгород" пройдет пленарное заседание, состоятся 8 панельных дискуссий и 17 круглых столов. В рамках форума откроется выставка, на которой будут представлены важные проекты отечественного спорта.

На форуме выступят вице-премьер правительства России Ольга Голодец, советник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы России Михаил Дегтярев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, член МОК олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие почетные гости.

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