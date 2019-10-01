Сборную команду Нижегородской области по скейтбордингу хотят создать в регионе Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Сборную команду Нижегородской области по скейтбордингу хотят создать в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Соглашение о сотрудничестве и развитии этого вида спорта подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. Церемония подписания прошла в рамках форума "Россия – спортивная держава", который стартовал 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

Соглашение предполагает сотрудничество при формировании и развитии спортивной сборной команды Нижегородской области по скейтбордингу и популяризации этого вида спорта в регионе.

Кроме того, область и федерация будут взаимодействовать при создании скейтпарков, в том числе крытых (отвечающих требованиям международной федерации World Skate Federation), подходящих для всесезонной подготовки.

"Благодаря первому Чемпионату Европы мы вошли в историю спорта. К нам приехали 80 участников из более чем 20 стран континента. Очень важно, что 14 из них - это представители России. Мы видим большой интерес к соревнованиям. В основные дни планируется не менее 1500 зрителей и гостей мероприятия. Это очень хороший показатель с учетом того, что скейтбординг только начинает развиваться в России. Но уверен, что с учетом его олимпийского статуса, поклонников у этого спорта будет все больше и больше. Сейчас у наших ребят есть уникальная возможность побороться за путевки на Олимпиаду в Токио", - сказал по итогам подписания соглашения губернатор.

"Большая работа была проведена по подготовке площадки в ФОКе "Мещерский". 800 квадратных метров, около двух десятков препятствий и отдельная гордость - опоры, выполненные в образе оленей – символов Нижегородской области. Очень важно, что после проведения Чемпионата Европы по скейтбордингу все конструкции будут переданы региону. Сейчас будем определять, где разместить эту площадку для того, чтобы она была наиболее востребована спортсменами. Рассчитываем, что на новом месте смонтируем ее весной-летом 2020 года", - добавил Глеб Никитин.

"В июне этого года мы открыли скейт-парк в Выксе, в пятницу планируем открыть новый парк в Дзержинске, в начале ноября еще два - в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Проанализируем востребованность площадок, соберем мнения спортсменов и будем планировать дальнейшее развитие", - подытожил глава региона.

Напомним, 10 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин примет участие в работе VIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Президент выступит на пленарном заседании, основная тема которого – "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом".

Глава государства проведет заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на местном уровне. Кроме того, на форуме Владимир Путин встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы". В мероприятиях форума примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.