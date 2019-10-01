Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" возглавил Иван Зима Бизнес

Иван Зима Фото: пресс-служба Ростелекома

Исполняющим обязанности директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" назначен Иван Зима. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новой должности он займется дальнейшим укреплением лидерских позиций провайдера на телекоммуникационном рынке Поволжья.

СПРАВКА:

Ивану Зиме 48 лет, он работает в отрасли связи с 1998 года. Прошел путь от ведущего инженера филиала до старшего вице-президента по развитию сетей связи компании "Ростелеком". Под его руководством реализованы в том числе такие проекты как "Видеонаблюдение за выборами Президента РФ 2012" и создание магистрального сегмента телекоммуникационной сети для обеспечения услугами связи Олимпийских игр Сочи-2014.



С мая 2014 года Зима занимал должность генерального директора ООО "Миранда-медиа". За время его работы в Республике Крым выполнена задача по созданию телекоммуникационной компании.