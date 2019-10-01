Строительство жилья в Нижегородской области за 8 месяцев увеличилось на 12% Общество

Строительство жилья в Нижегородской области за 8 месяцев увеличилось на 12% Фото: НИА Нижний Новгород

Строительство жилья в Нижегородской области увеличилось на 12,1% пос равнению с тем же периодом прошлого года - до 967,4 тысяч кв.м. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

В январе-августе инвестиции в возведение жилых домов составили 110,7 млрд рублей, что на 28,2% больше, чем годом ранее.

В министерстве добавили, что текущие темпы ввода в эксплуатацию жилья в регионе превышают плановые темпы, предусмотренные федеральным проектом "Жилье".

В пресс-службе напомнили, что по итогам 2019 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию больше 1,4 млн кв. метров жилья.