Строительство жилья в Нижегородской области за 8 месяцев увеличилось на 12%
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Строительство жилья в Нижегородской области увеличилось на 12,1% пос равнению с тем же периодом прошлого года - до 967,4 тысяч кв.м. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
В январе-августе инвестиции в возведение жилых домов составили 110,7 млрд рублей, что на 28,2% больше, чем годом ранее.
В министерстве добавили, что текущие темпы ввода в эксплуатацию жилья в регионе превышают плановые темпы, предусмотренные федеральным проектом "Жилье".
В пресс-службе напомнили, что по итогам 2019 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию больше 1,4 млн кв. метров жилья.
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