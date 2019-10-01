Бизнесу предстоит преодолеть инертность маркетологов, - эксперты Бизнес

В ближайшие годы подходы к оценке эффективности рекламы будут эволюционировать за счет внедрения систем сквозной аналитики, они появятся в инвентаре у большинства предприятий независимо от масштабов бизнеса. Подобный прогноз развития ситуации прозвучал в ходе профильной конференции "День интернет-рекламы", состоявшейся 5 октября 2019 года в Москве. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.



Отмечается, что в настоящее время средние и в особенности малые компании инвестируют в рекламу, пользуясь в основном данными веб-аналитики и коллтрекинга. Это позволяет оценить качество работы по привлечению обращений, но оставляет в зоне неопределенности влияние маркетинга на конечные финансовые результаты бизнеса.



По мнению выступивших на мероприятии экспертов, при сквозном анализе статистика по привлечению обогащается данными о закрытых сделках, что дает возможность напрямую оценивать эффективность маркетинга в деньгах и генерируемой выручке.



"Не имея сквозной аналитики, компании могут развивать неконвертирующие каналы, за которыми при большом количестве обращений по факту нет продаж, или ошибочно ограничивают инвестиции в рекламу, генерирующую обращений меньше, чем другие, но с чеком существенно выше", - рассказал руководитель маркетинга "Манго Телеком" Андрей Козловский. По его словам, облачные аналитические сервисы, которые предлагает, в частности, и его компания, способны принести большую пользу бизнесу.



На мероприятии эксперты также рассказали, как при сквозном анализе статистика по привлечению обогащается данными о закрытых сделках, и что это дает возможность напрямую оценивать эффективность маркетинга в деньгах и генерируемой выручке.