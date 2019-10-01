Нижний Новгород на сэкономленные на торгах средства построит еще 67 тыс кв. м дорог Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород на сэкономленные на торгах средства построит дополнительно 67 тыс кв.м дорог. Как сообщает пресс-служба администрации города, такую информацию озвучила и.о. заместителя мэра, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева в ходе инспекции дорожных работ на проспекте Героев.

В 2019 году изначально планировалось построить более 550 тысяч кв. м. дорог.

Теперь администрация города на сэкономленные средства намерена построить не предусмотренные планом дороги на пр. Героев в Московском районе, на площади Буревестника и ул.Коминтерна (участок от ул. 50 лет Победы до ул.Свободы) в Сормовском районе.