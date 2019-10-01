Последние новости рубрики Общество
10 октября 2019 15:05  [60] Туристические маршруты "Поветлужья" будут организованы в ближайшее время в Нижегородской области
10 октября 2019 14:41  [100] Движение транспорта будет ограничено во время фестиваля "Жарко" 11 октября в Нижнем Новгороде
10 октября 2019 14:00  [87] Нижний Новгород на сэкономленные на торгах средства построит еще 67 тыс кв. м дорог
10 октября 2019 13:46  [80] Индексация пенсий в 2020 году позволит увеличить выплаты до 16,4 тысяч рублей
10 октября 2019 13:45  [100] Строительство жилья в Нижегородской области за 8 месяцев увеличилось на 12%
10 октября 2019 12:02  [142] Стенды для зарядки гаджетов установили в нижегородском метро
10 октября 2019 11:43  [238] Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК фенола в Оке в районе Дзержинска
10 октября 2019 09:32  [169] Дороги частично перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за ремонта сетей "Теплоэнерго"
09 октября 2019 19:02  [286] Нижний сегодня: главные события дня
09 октября 2019 17:35  [300] Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с волонтерами форума "Россия - спортивная держава"
Общество

Нижний Новгород на сэкономленные на торгах средства построит еще 67 тыс кв. м дорог

10 октября 2019 14:00  [87] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород на сэкономленные на торгах средства построит дополнительно 67 тыс кв.м дорог. Как сообщает пресс-служба администрации города, такую информацию озвучила и.о. заместителя мэра, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева в ходе инспекции дорожных работ на проспекте Героев.

В 2019 году изначально планировалось построить более 550 тысяч кв. м. дорог.

Теперь администрация города на сэкономленные средства намерена построить не предусмотренные планом дороги на пр. Героев в Московском районе, на площади Буревестника и ул.Коминтерна (участок от ул. 50 лет Победы до ул.Свободы) в Сормовском районе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph