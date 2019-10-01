Водоканал обеспечил питьевой водой оставшихся без водоснабжения 14 тысяч нижегородцев Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

"Нижегородский Водоканал" обеспечил питьевой водой оставшихся без водоснабжения 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации управления, 10 октября 2019 года произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в Автозаводском районе. Под отключение попали 194 жилых дома, с населением более 14 тысяч человек.

Силами АО "Нижегородский водоканал" организован подвоз питьевой воды населению. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.