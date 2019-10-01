Владимир Путин 10 октября провел в Нижнем Новгороде заседание совета по развитию физкультуры и спорта Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Владимир Путин 10 октября 2019 года провел в Нижнем Новгороде заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе заседания обсуждались механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. Одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт старших поколений.

"Перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель – 38%. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично: в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи региона. Людей среднего возраста – 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – около 8%", - пояснил губернатор.

"Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25% в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей", - отметил глава региона.

Глеб Никитин добавил, что в области есть база для занятий массовым спортом, строятся ФОКи и другие объекты в рамках нацпроектов. Также, как сказал губернатор, есть возможность задействовать другие объекты.

"Во-первых, это парки, скверы, набережные, где возможно проводить массовые зарядки или занятия по северной ходьбе. Во-вторых, надо задействовать спортивную школьную инфраструктуру. В основном она недоступна после школьных занятий, в том числе для людей старшего поколения. Считаю целесообразным определить на федеральном уровне порядок использования школ во внеурочное время. Нужно внедрять элементы физической активности и в учреждениях культуры. Это поможет одновременно решать задачу нацпроекта "Культура", - считает Глеб Никитин.

Также глава региона отметил, что область планирует использовать опыт программы "Московское долголетие".