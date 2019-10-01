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Спорт

Нижегородцы, активно занимающиеся спортом, могут получить бесплатные билеты в театр и кино

10 октября 2019 19:19  [61] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области, активно занимающиеся спортом, могут получить бесплатные билеты в театр и кино. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин 10 октября в ходе заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое провел Владимир Путин в Нижнем Новгороде.

Заседание состоялось в рамках форума "Россия – спортивная держава". В ходе заседания обсуждались механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне.

Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. Одним из актуальных аспектов развития спорта, по словам губернатора, стала цифровизация отрасли.

"Сейчас не полностью развита возможность точного учёта занимающихся физкультурой и спортом. И мы активно работаем над внедрением таких систем на спортобъектах, которые будут учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся. Правительство области проработало возможность создания платформы, включающей мобильное приложение "Активный житель". Подчеркну, это первая в России подобная система. В мире аналогов тоже нет", - пояснил Глеб Никитин.

"Работает система так: пользователи набирают баллы за активность в спорте, культурном досуге и туризме. Их можно менять на билеты в кино, театр, скидки на посещение учреждений культуры, ФОКов и спорттовары. Необходимо будет вовлекать в процесс частные предприятия сферы обслуживания, торговые сети. Дополнительно эта система позволит вести учёт тех, кто самостоятельно занимается спортом", - добавил губернатор.

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