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Общество

"Красное Сормово" проведет экскурсии для нижегородских школьников и студентов

11 октября 2019 10:08  [11] Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" проведет экскурсии для нижегородских школьников и студентов с 14 по 20 октября 2019 года в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов". Для школьников Сормовского района и студентов Сормовского механического техникума и Нижегородского политехнического колледжа пройдут профориентационные экскурсии по производству, сообщили в пресс-службе завода.

В программу войдет посещение корпусообрабатывающего участка, поточной линии сборки и сварки плоских секций судов, судомонтажного цеха, а также Музея истории завода "Красное Сормово".

Проект предполагает непосредственное знакомство школьников и студентов с работой предприятия, особенностями профессий отрасли.

Всего в экскурсиях завода примут участие более 200 человек, среди которых учащиеся новых судостроительных классов школы № 79 им. Н.А.Зайцева, учащиеся лицея №82, студенты Сормовского механического техникума и Нижегородского политехнического колледжа.

Акция "Неделя без турникетов" пройдет на заводе "Красное Сормово" впервые.

СПРАВКА:

Союз машиностроителей России проводит Всероссийскую акцию "Неделя без турникетов" с 2015 года. Ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги России принимают активное участие в ее организации и проведении. Цель акции – познакомить школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе, помочь с профориентацией, дать возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать об инженерных профессиях и специальностях.

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