ЗС НО предложило открыть Интернет-портал для инвесторов в сфере туризма Культура и отдых

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

ЗС НО предложило открыть Интернет-портал для инвесторов в сфере туризм. Об этом стало известно в ходе заседания Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании 9 октября 2019 года в с. Большое Болдино. Заседание провел председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Лебедев.

Участники выездного совещания посетили государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино". "2019 год для нашего музея переломный – это год 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина и 70-летия музея-заповедника. Эти две юбилейные даты во многом определили жизнь заповедника на будущее. Наконец-то музей передан на баланс области, что позволяет ему уверенно развиваться. Я надеюсь, что планы будут реализованы, и на территории музея и района в целом появятся новые объекты туристической инфраструктуры. Также запланированы реставрационные работы Дома культуры, из которого можно сделать современный музейно-туристский центр", - отметила директор музея-заповедника Нина Жиркова.

Она добавила, что село Большое Болдино занимает особое место в творческой биографии Пушкина. Всероссийскую известность старинному селу принесла знаменитая Болдинская осень 1830 года. Это исключительное явление, не имеющее аналогов в мировой литературе. Здесь было написано около 50 произведений: "Повести Белкина", "История села Горюхина", "Маленькие трагедии", последние главы "Евгения Онегина", поэма "Домик в Коломне", "Сказка о попе и о работнике его Балде" и многие другие.

Одной из основных тем Ассоциации стала государственная поддержка туризма и перспективы развития отрасли на примере Большеболдинского района и региона в целом.

Как было отмечено, Нижегородская область занимает 8-ое место в России и 2-ое место в Приволжском Федеральном округе. За 10 лет туристическая отрасль в регионе выросла более чем в два раза. Количество занятых в отрасли выросло с 4,5 тысяч человек до 11,5 тыс. человек. Туристско-экскурсионный поток вырос с 985 тысяч человек до 2 млн 751 тысяч человек.

В рамках принятой Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года отрасль "туризм" включена в число приоритетных отраслей экономики региона. В рамках реализации Стратегии подана комплексная заявка для включения в государственную программу "Развитие культуры и туризма" на 28 млрд рублей на ближайшие 5 лет.

В составе заявки пять комплексных инвестиционных проектов создания и развития туристских кластеров. В их числе - проект развития туристского кластера "Большое Болдино". Заявка включает создание объектов обеспечивающей инфраструктуры (транспортной, инженерной, инфраструктуры для обеспечения сообщения малой авиации) на 4,4 млрд рублей.

В составе заявки также проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров", проект "Редевелопмент исторической части города Н.Новгорода", проект развития кластера круизного туризма "Ока – Волга", проект по созданию индустриально-туристского парка "Баташев" в г.Выкса.

"Говоря о мировой практике, туризм традиционно является важной доходной статьей экономики. В каждом районе есть уголок, который хочется показать гостям, чтобы они стремились и сами приехать, и друзьям порекомендовали. И пусть некоторые достопримечательности будут не так знамениты, как музей-заповедник в селе Большое Болдино. Главное - неустанно работать, двигая туристическую отрасль вперед. Важно при этом изучать предпочтения людей, что интересно именно им. В рамках работы Ассоциации мы обсудили эту тему через призму районов области, как может развиваться туризм в каждом из них. Очевидно, что резервы для усиления работы есть и их надо задействовать. При необходимости в областное законодательство будут внесены соответствующие изменения", - подчеркнул Евгений Лебедев.

По итогам заседания Ассоциации были приняты рекомендации. В частности, правительству области рекомендовано рассмотреть возможность создания единого Интернет-портала для инвесторов в сфере туризма, содержащего актуальную информацию о мерах поддержки предприятий, занятых в этой сфере.

Участники заседания считают необходимым подготовить и направить предложения в Ростуризм для продвижения туристского продукта Нижегородской области на мировом и внутреннем рынках.