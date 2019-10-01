"Теплоэнерго" организовал хакатон для нижегородских студентов Экономика

АО "Теплоэнерго" организовало хакатон для студентов. Как сообщили в пресс-службе компании, мероприятие пройдет 12-13 октября 2019 года на базе ННГУ им. Лобачевского в рамках реализации программы по интеграции научного и производственного потенциала по цифровизации производственных процессов в теплоэнергетике.

За победу в хакатоне "Теплоэнерго" будут бороться 14 нижегородских студенческих команд из ННГУ имени Н.И. Лобачевского, НГТУ имени Р.Е. Алексеева, ННГАСУ и НИУ ВШЭ.

Таким образом, студенты смогут применить на практике свои знания и навыки, а АО "Теплоэнерго" получит новейшие решения для развития предприятия.

В качестве экспертов и членов жюри хакатона выступят представители АО "Теплоэнерго", ННГУ, ННГАСУ, администрации города Нижнего Новгорода и Международного IT-кластера Нижегородской области. Они будут оценивать разработки команд-участниц хакатона по актуальным для АО "Теплоэнерго" направлениям – создание единой системы управления технологическими процессами, разработка оптимального алгоритма планирования, проведения и учета ремонтных работ, а также разработка системы электронного согласования проведения земляных работ.

"Мы проводим большую работу с учебными заведениями. В этом году мы подписали соглашения с вузами, сделав особый акцент на взаимодействие в сфере научных разработок. Такой формат взаимодействия как хакатон зарекомендовал себя как перспективный. Думаю, что он поможет найти решения концептуальных и важных для развития нашей компании вопросов. Мы заинтересованы во внедрении на предприятии самых свежих и перспективных научных разработок", - заявил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Участников команд, представивших на хакатоне лучшие разработки, ждут денежные призы.