"Агропромышленный комплекс всегда считался одной из стратегически важных отраслей народного хозяйства", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника сельского хозяйства. Праздник отмечается ежегодно, во второе воскресенье октября.

"В этот осенний день мы по традиции чествуем трудолюбивых и талантливых людей – земледельцев, животноводов, переработчиков сельскохозяйственной продукции, всех тех, кто посвятили свою жизнь созидательному труду – работе в агропромышленном комплексе. Агропромышленный комплекс всегда считался одной из стратегически важных отраслей народного хозяйства. От качества его работы во многом зависит уровень жизни каждого из нас, эффективное решение социальных задач, рост экономики.

Сельский труд не похож ни на какой другой. Чтобы вырастить хороший урожай, чтобы не сокращалось поголовье скота, чтобы на прилавках в изобилии были высококачественные продукты питания, вы работаете без выходных, ваш рабочий день не нормирован. На результаты вашего труда сказываются и погодные условия, и подготовленность техники, но они не являются определяющими. Главное - ваша воспитанная веками крестьянская ответственность, трудолюбие и любовь к земле

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса! Даже этот праздничный день многие из вас встречают на своих рабочих местах. Примите слова благодарности за то, что вы остаетесь верными своему призванию: быть кормильцем народа и опорой державы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и хорошего праздничного настроения", - говорится в поздравлении.