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Происшествия

Женщина-водитель и молодой мужчина погибли в ДТП в Дзержинске, двухлетняя девочка попала в больницу

11 октября 2019 11:41  [78] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина-водитель и молодой мужчина погибли в ДТП в Дзержинске, двухлетняя девочка попала в больницу. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 10 октября 06:30 на 389 км автодороги Москва – Уфа, когда 27-летняя молодая женщина, управляя автомобилем Renault Duster, не справилась с управлением и опрокинула машину в кювет.

В результате погибла водитель автомобиля и 33-летный пассажир. В автомобиле также находилась двухлетняя девочка, которую после аварии госпитализировали в больницу.

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Теги:
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