Молодой мужчина-водитель погиб в лобовом столкновении со встречной машиной в Арзамасском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой мужчина-водитель погиб в лобовом столкновении со встречной машиной в Арзамасском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 10 октября в 06:00 на 118 км автодороги Нижний Новгород — Саратов, когда 28-летний водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Iveco.

В результате ДТП водитель Hyundai погиб, водитель Iveco госпитализирован с многочисленными ранениями.