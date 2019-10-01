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Происшествия

Дорогостоящие куклы похитили из нижегородского магазина

11 октября 2019 12:34  [37] Происшествия

Дорогостоящие куклы похитили из нижегородского детского магазина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 11 октября 2019 года, полицейские разыскивают похитителей 18 игрушек.

Представительница детского магазина обратилась в полицию и рассказала, что куклы известного бренда оцениваются в сумму почти 20 тысяч рублей. Женщина предположила, что злоумышленники воспользовались отсутствием сотрудников охраны, а также заметили недостаточное количество установленных видеозаписывающих устройств в помещении.

Представительница магазина уточнила, что меры по сохранности имущества соблюдались не в полном объеме, поскольку предполагалась максимальная экономия денежных средств.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют руководителям торговых точек устанавливать видеокамеры и пользоваться услугами службы охраны, чтобы избежать возможных убытков.

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