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Общество

Сбои в теле- и радиовещании возможны в Нижегородской области из-за солнечной активности

11 октября 2019 13:19  [67] Общество

Сбои и помехи в теле- и радиовещании возможны в Нижегородской области в октябре из-за солнечной активности. Предупреждения о возможных нарушениях в работе спутниковой связи из-за солнечной активности поступили в Нижегородский филиал РТРС из ФГУП "Космическая связь" и АО "Газпром Космические Системы".

Кратковременные помехи и перерывы вероятны в утренние и дневные часы (преимущественно с 11:00 до 13:00 по Москве), продолжительность которых не превысит 15 минут.

Интерференция наблюдается дважды в год: ранней весной и осенью. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания.

РТРС использует все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния Солнца на трансляцию эфирных программ.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 220-20 02.

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