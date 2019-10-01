Водитель "Волги" сбил на пешеходном переходе женщину с двухлетней девочкой в Сормовском районе

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Находящаяся на руках мамы двухлетняя девочка попала в больницу после того, как водитель "Волги" сбил женщину на пешеходном переходе в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
Происшествие произошло 10 октября в 09:10 на ул. Коминтерна. Женщина с ребенком на руках переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочку пришлось госпитализировать.
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