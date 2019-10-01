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Общество

Wi-Fi и видеонаблюдение установили в рамках благоустройства на территории парка в Воротынце

11 октября 2019 13:57  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Wi-Fi и видеонаблюдение установили в рамках благоустройства на территории парка в Воротынце Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство воротынского парка им. 50 лет ВЛКСМ велось в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

На благоустройство парка потрачено 3,8 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В парке заасфальтировали пешеходные дорожки, построили детскую площадку с качелями и песочницей. Установили скамейки, урны, освещение, появилась система видеонаблюдения и Wi-Fi.

"Главная цель национального проекта – улучшить качество жизни граждан. Преображение скверов и парков является одним из этих показателей. И мы будем продолжать работу по благоустройству общественных пространств. В регионе стартовало рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году. Призываю нижегородцев активнее принимать в нем участие. Потому что именно от вас зависит, какое общественное пространство, какая территория преобразится", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По словам губернатора, проект позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

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