Команда "Беркут-АПЗ" стала победителем межрегионального детского турнира по хоккею с шайбой Спорт

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Команда "Беркут-АПЗ" стала победителем традиционного межрегионального детского турнира по хоккею с шайбой среди юношеских команд 2007 г.р. на Кубок Арзамасского приборостроительного завода, проходившего с 4 по 6 октября 2019 года в ФОКе "Звездный". Об этом рассказали в пресс-службе завода.

В пресс-службе поделились впечатлениями после соревнований: "яркие ледовые баталии сопровождались криками болельщиков, воем пищалок и боем барабанов". За Кубок АПЗ боролись команды "Беркут-АПЗ" (г.Арзамас), "Красные крылья", "Заречье" (г.Нижний Новгород), "Спартак" (г.Йошкар-Ола), "Ярославич" (г.Ярославль), "Кстово" (г.Кстово). Многие из них – участники всероссийских юношеских первенств по хоккею.

На открытии состязаний ребят приветствовали представители власти города, руководства завода.

"АПЗ развивает спорт высоких достижений. Впервые провели турнир в 2017 году по инициативе генерального директора Олега Лавричева и главного инженера Дмитрия Климачева. Родителям и спортсменам понравился формат мероприятия, и в этом году турнир проводится уже в третий раз совместно с Федерацией хоккея Арзамаса. Руководством предприятия было принято решение поддержать хоккейный клуб "Беркут", сегодня у него новое название и высокая цель – начать выступать на всероссийском уровне", – сказал заместитель председателя Арзамасской городской Думы, начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций предприятия Константин Аргентов.

Команды сыграли в один круг. Всего было 15 матчей. По календарю так сложилось, что судьба Кубка решалась в последней игре между командами "Беркут-АПЗ" и "Заречье".

В упорной и драматичной борьбе победу со счетом 3:2 одержали хозяева турнира.

"К сезону дети готовились летом в спортивном отряде лагеря "Журавли", на базе ФОБ "Снежинка", в ФОКе "Звездный". Сейчас тренируемся пять раз в неделю по полтора часа. Нынешний турнир не уступает по накалу страстей играм КХЛ: огромная самоотдача игроков, слезы, напряжение. Первая игра далась тяжело, шайбу пропустили. А потом собрались и забили три! Огромное спасибо руководству завода за поддержку, мы не подведем", - пообещал тренер Андрей Аржаткин.

Кубки, медали, грамоты и подарки, в том числе и сладкие, ребятам вручил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

"Наша команда сегодня постаралась и провела турнир на высоком уровне. Ребята проявили волю к победе, настоящие мужские качества, победили заслуженно. Я очень доволен результатом. Будем расти дальше", – отметил он.

Федерация хоккея Арзамаса, тренерский состав и родительский комитет команды "Беркут-АПЗ" выразили благодарность руководству АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" в лице Олега Лавричева за поддержку и организацию турнира.

Итоги турнира:

1 место – "Беркут-АПЗ" (г.Арзамас).

2 место – "Ярославич" (г.Ярославль).

3 место – "Заречье" (г.Нижний Новгород).

Лучший бомбардир – Данила Горьков ("Беркут-АПЗ").

Лучший вратарь – Матвей Моренов ("Заречье").

Лучший нападающий – Иван Орехин ("Ярославич").

Лучший защитник – Никита Шмелев ("Кстово").