Нижегородские ветеринары займутся лечением найденного у подъезда мохноногого сыча

Рентген сыча
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Ветеринары Нижнего Новгорода займутся лечением мохноногого сыча, которого им принес в больницу местный житель. Об этом сообщает в социальной сети одна из нижегородских клиник.
Мужчина принес сыча в ветеринарный кабинет после того, как нашел птицу около своего подъезда. Медики сделали сычу рентген и не обнаружили травм. Однако в ходе обследования выявлены дисбактериоз кишечника и болезнь глаз. Вес птицы составлял 117 грамм.
Ветеринары клиники решили оставить сыча у себя, лечить и кормить до его полного выздоровления.
"Прогноз пока осторожный, но есть надежда на выпуск после полноценного кормления мышками и лечения сопутствующих проблем", - пояснили в клинике.
Сыч, которого принесли ветеринарам
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