Нижегородские ветеринары займутся лечением найденного у подъезда мохноногого сыча Общество

Рентген сыча Фото: Соцсеть

Ветеринары Нижнего Новгорода займутся лечением мохноногого сыча, которого им принес в больницу местный житель. Об этом сообщает в социальной сети одна из нижегородских клиник.

Мужчина принес сыча в ветеринарный кабинет после того, как нашел птицу около своего подъезда. Медики сделали сычу рентген и не обнаружили травм. Однако в ходе обследования выявлены дисбактериоз кишечника и болезнь глаз. Вес птицы составлял 117 грамм.

Ветеринары клиники решили оставить сыча у себя, лечить и кормить до его полного выздоровления.

"Прогноз пока осторожный, но есть надежда на выпуск после полноценного кормления мышками и лечения сопутствующих проблем", - пояснили в клинике.

Сыч, которого принесли ветеринарам