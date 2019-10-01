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Общество

Нижегородские ветеринары займутся лечением найденного у подъезда мохноногого сыча

11 октября 2019 14:45  [73] Общество
Рентген сыча

Рентген сыча

Фото: Соцсеть

Ветеринары Нижнего Новгорода займутся лечением мохноногого сыча, которого им принес в больницу местный житель. Об этом сообщает в социальной сети одна из нижегородских клиник.

Мужчина принес сыча в ветеринарный кабинет после того, как нашел птицу около своего подъезда. Медики сделали сычу рентген и не обнаружили травм. Однако в ходе обследования выявлены дисбактериоз кишечника и болезнь глаз. Вес птицы составлял 117 грамм.

Ветеринары клиники решили оставить сыча у себя, лечить и кормить до его полного выздоровления.

"Прогноз пока осторожный, но есть надежда на выпуск после полноценного кормления мышками и лечения сопутствующих проблем", - пояснили в клинике.

Сыч, которого принесли ветеринарам

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