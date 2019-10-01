Банк "Открытие" и "ВымпелКом" договорились о стратегическом партнерстве

Банк "Открытие" и ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписано на полях Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019.

Главная цель договора – расширение сотрудничества одного из крупнейших банков страны и одного из лидеров рынка телекоммуникаций. Стороны договорились о таргетированном продвижении продуктов и услуг банка "Открытие" и "Билайн" c использованием инструментов на основе искусственного интеллекта, а также о взаимодействии по направлению рискового скоринга и антифрод-менеджмента.



Банк "Открытие" заинтересован в применении технологий искусственного интеллекта "Билайн" для анализа потребительского поведения, размещения рекламы с использованием данных платформы, построения цепочек взаимосвязей между рекламными контактами и реальными продажами, а также оптимизации рекламных инвестиций.



Взаимодействие будет осуществляться за счет реализации коммерческих проектов, лидогенерации, проектов по обработке данных и искусственного интеллекта.



"Партнерство с одним из ведущих телекоммникационных холдингов России, имеющим огромную клиентскую базу и собственную экосистему обработки данных, позволит банку "Открытие" решать стратегические задачи развития бизнеса - войти в топ-5 банков страны, обеспечивая самый современный и качественный сервис для всех категорий клиентов. Уверены, что и для "Билайн" стратегическое партнерство с банком "Открытие" будет выгодным и эффективным", - сказал директор департамента CVM, клиентских исследований и коммуникаций Алексей Лавров.



Директор по ключевым клиентам ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов уверен, что с применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг, а решения на базе продуктов обработки данных и AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект) "Билайн" могут стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнес-партнеров компании.