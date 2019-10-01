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Происшествия

Автомобилист сбил друг за другом двух пешеходов на переходе в Канавинском районе

11 октября 2019 16:25  [99] Происшествия

Фото: телекомпания "Волга"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Водитель автомобиля Renault Logan сбил друг за другом сразу двух пешеходов на переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА Нижний Новгород сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла утром 11 октября 2019 года. Водитель передвигался на автомобиле по улице Чкалова, и в районе остановки "Парк 1 мая" совершил наезд на молодого человека, который шел к трамваю.  После этого машина вильнула, и водитель сбил женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие доставлены в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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