Автомобилист сбил друг за другом двух пешеходов на переходе в Канавинском районе

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Водитель автомобиля Renault Logan сбил друг за другом сразу двух пешеходов на переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА Нижний Новгород сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Авария произошла утром 11 октября 2019 года. Водитель передвигался на автомобиле по улице Чкалова, и в районе остановки "Парк 1 мая" совершил наезд на молодого человека, который шел к трамваю. После этого машина вильнула, и водитель сбил женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшие доставлены в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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