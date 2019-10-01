"Предложение Минтруда о новых правилах выплаты пособий по уходу за ребенком создаст проблемы родителям", - Ольга Баталина Политика

Минтруд РФ подготовил законопроект с изменениями условий выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет.



Среди предлагаемых поправок фигурирует и следующая: "В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается".



Таким образом, получается, что подрабатывающие во время декретного отпуска женщины лишаются возможности получать пособие.

Первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина подчеркнула, что правила получения пособия по уходу за ребенком должны быть прописаны более четко и защищать интересы родителей малолетних детей.

По ее мнению, предложение Минтруда, избыточно и может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает.

"И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход", - отметила Баталина.

Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается Партией и осенью будет внесен в Государственную Думу.

Баталина напомнила, что по действующему законодательству родитель может находиться в отпуске по уходу за ребенком, получать соответствующее пособие и работать неполный рабочий день.

"Этот подход должен оставаться неизменным. Проблемы у родителей возникают от того, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному. Необходимо это четко предусмотреть в законе", - уверена она.