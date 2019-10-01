Глеб Никитин поручил использовать опыт активных пенсионеров для вовлечения в спорт пожилых нижегородцев Спорт

Глеб Никитин поручил использовать опыт активных пенсионеров для вовлечения в спорт пожилых нижегородцев Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил использовать опыт активных пенсионеров для вовлечения в спорт пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такое поручение он сделал после того, как 11 октября 2019 года на полях форума "Россия – спортивная держава" пообщался с участниками фестиваля скандинавской ходьбы, жителями Нижнего Новгорода Альбиной и Виктором Санниковой.

Семья Санниковых обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в решении вопроса по строительству спортивной площадки около дома Пролетарская, 10 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Александру Югову совместно с администрацией Нижнего Новгорода проработать вопрос строительства объекта.

Альбина и Виктор Санниковы также рассказали, что они активно занимаются спортом, посещают ФОК "Мещерский" и площадку "Спорт Порт" на стадионе "Нижний Новгород".

"Спасибо вам за активную жизненную позицию и за то, что вы используете возможности новой инфраструктуры для здорового образа жизни. Уверен, что ваш опыт был бы востребован для формирования механизмов вовлечения в спорт старших поколений нижегородцев", - сказал Глеб Никитин. Глава региона поручил Александру Югову использовать предложения нижегородцев для работы по популяризации спорта среди пожилых граждан.

Напомним, 10 октября на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Глеб Никитин выступил с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. Одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт старших поколений.

"Перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель – 38%. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично: в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи региона. Людей среднего возраста – 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – около 8%. Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25% в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей", - сказал губернатор.