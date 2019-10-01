Сотни нижегородцев участвовали в акции "10 000 шагов к жизни", - горадминистрация Спорт

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Акция "10 000 шагов к жизни" состоялась в Нижнем Новгороде; участниками мероприятия стали "сотни нижегородцев". Об этом сообщает пресс-служба администрации горда.

"В акции приняли участие несколько сотен нижегородцев, среди которых студенты вузов, активисты территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось на Нижне-Волжской набережной.

По словам организаторов, название акции "10 000 шагов к жизни" выбрано не случайно. Это именно то расстояние, пройдя которое, следует сделать перерыв и проследить за своим сердцебиением. Если пульс в норме, то можно продолжать движение, а если вы чувствуете дискомфорт от учащенного сердцебиения, это значит, что пора отдохнуть.

Ранее мэр города Владимир Панов сообщил о том, что программа здоровый муниципалитет будет реализована в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение о развитии спорта и здорового образа жизни будет заключено между Нижним Новгородом и общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации".