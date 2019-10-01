Что на языке цветов означают розы?

Большинство девушек мечтают о том, что им кто-нибудь подарит огромный букет цветов. Зачастую, самые популярный и универсальный цветок для букета — роза. К сожалению, в связи с последними беспорядками в Эквадоре, поставщики испытывают серьезные неприятности, связанные с доставкой. Такие неприятности могут привести к серьезному дефициту цветов по всей стране. Однако, не стоит раньше времени расстраиваться, ведь серьезные компании, такие как buketshop.su, предлагают розы и другие цветы из Голландии, Кении, Колумбии и российских поставщиков.

Что олицетворяет роза в букете

Роза — это популярное растение, которое выращивают на приусадебных участках или для большого производства. Данную разновидность цветка считают универсальным, поэтому активно используют для букетов на разные мероприятия и праздники. Прежде чем выбирать букет из роз, стоит все-таки подробнее разобрать, что означает этот цветок и какие оттенки что олицетворяют.

Интересный факт, но история розы насчитывает больше 4 тысячелетий. Страна происхождения — Персия. Из восточных стран данный цветок был завезен уже в Древнюю Грецию, где его считали символом красоты и любви. После этого, его завезли в Древний Рим, в котором роза символизировала храбрость и победу. Со временем растения распространилось по всему миру и сейчас занимает первую позицию в рейтинге самых популярных цветов.

Прежде чем купить розы, обязательно нужно узнать про значение ее оттенков. На языке цветов определенный цвет растения имеют следующее значение:

Красный. Издавна считается символом страсти, любви и желания. Обычно преподносятся возлюбленным.

Белый. Данный оттенок олицетворяет невинность и чистоту. Часто их дарят в знак искренних чувств или подходят для свадьбы.

Голубые. Являются символом таинственности и загадочности, поэтому отлично подойдут для скрытой и недоступной особы.

Розовые. В общем олицетворят изысканность, элегантность. Только в этом цвете нужно обращать внимание на оттенок, ведь более светлые варианты намекнут на зарождающиеся чувства, а более темные выражают благодарность.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.