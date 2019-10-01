Как выбрать проекционный экран?

Еще несколько десятков лет назад проекторы использовались исключительно в кинотеатрах. Сейчас же данное оборудование используют практически везде, в том числе и в различных учебных заведениях, и на работе. Найти и купить ЭКРАН НА РАМЕ И НАТЯЖНОЙ ЭКРАН можно на представленном ресурсе.

Как правильно выбрать проекционный экран и какие бывают его разновидности?

Проекционная поверхность — это светорассеивающий экран, на котором с помощью проекта появляется увеличенная картинка. За основу конструкции берут простое белое полотно, которое устанавливают на достаточном расстоянии от проектора.

В зависимости от способа установки проекционного экрана, различаются несколько его разновидностей. Самая популярная модель данного устройства — стационарная. Ее устанавливают в одном месте и не предусматривается дальнейшее передвижение. Данная разновидность устройства предназначается для постоянно использования, поэтому ее часто используют в кинотеатрах, конференц-залах и учебных заведениях.

Кроме того, стационарные модели разделяют еще на две подгруппы. Первая — разворачиваемый. Представляет собой компактное полотно, которое используется в небольших помещениях. Не занимает много места, из-за того, что конструкцию легко сложить в тубус и поднять наверх. К сожалению, при разворачивании тяжело добиться идеально ровного полотна.

Второй тип стационарного экрана - натяжной. В отличие от предыдущей подгруппы, помогает достичь идеально ровной поверхности. Данная конструкция идеально подходит для обустройства собственного домашнего кинотеатра или различных залов. Единственный минус — достаточно громоздкий и неповоротливый.

Кроме того, нужно учитывать, что ручные проекционные экраны лучше всего устанавливать в те места, куда можно легко дотянуться рукой. Если не придерживаться этого правила, то с установкой и сглаживанием могут возникнуть значительные проблемы.

Рекомендуется покупать устройство в специализированных магазинах. Кроме того, желательно покупать товары известных брендов, которые не первый год доказывают свое качество.

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