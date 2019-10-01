Первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода II созыва состоится 30 октября Политика

Первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода II созыва состоится 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На заседании выберут председателя и заместителей. Кроме того, члены палаты сформируют совет Общественной палаты и ключевые профильные комиссии, выберут руководителей этих комиссий.

В пресс-службе напомнили, что в ходе собрания членов Общественной палаты Нижнего Новгорода II созыва, утвержденных главой города Владимиром Пановым и Гордумой, рейтинговым голосованием были определены оставшиеся 10 членов Общественной палаты из списка 45 кандидатов, ранее подавших документы.