Нижегородцы по телефону горячей линии смогут известить прокуратуру о нарушениях в сфере ЖКХ Общество

Нижегородцы смогут известить прокуратуру о нарушениях в сфере ЖКХ по телефону горячей линии 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Горячая линия по вопросам соблюдения организациями жилищно-коммунального комплекса прав граждан в отопительный период, будет работать с 09:00 до 18:00.

Позвонив в прокуратуру, нижегородцы смогут сообщить об отсутствии тепла в жилых помещениях и социальных объектах, качестве коммунальной услуги по отоплению, прорывах и протечках на системах теплоснабжения, ненадлежащей подготовке общего имущества многоквартирных домов к отопительному периоду.

Звонки будут приниматься по телефонам: 421-22-27, 421-23-57.