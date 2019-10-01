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Общество

Нижегородцы по телефону горячей линии смогут известить прокуратуру о нарушениях в сфере ЖКХ

11 октября 2019 18:04  [58] Общество

Нижегородцы смогут известить прокуратуру о нарушениях в сфере ЖКХ по телефону горячей линии 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Горячая линия по вопросам соблюдения организациями жилищно-коммунального комплекса прав граждан в отопительный период, будет работать с 09:00 до 18:00.

Позвонив в прокуратуру, нижегородцы смогут сообщить об отсутствии тепла в жилых помещениях и социальных объектах, качестве коммунальной услуги по отоплению, прорывах и протечках на системах теплоснабжения, ненадлежащей подготовке общего имущества многоквартирных домов к отопительному периоду.

Звонки будут приниматься по телефонам: 421-22-27, 421-23-57.

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