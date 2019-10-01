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Политика

Выездной прием граждан пройдет в администрации Варнавинского района 7 ноября

12 октября 2019 10:06  [81] Политика

Выездной прием граждан пройдет в администрации Варнавинского района 7 ноября.

По данным пресс-службы главы региона, 7 ноября 2019 года в администрации Варнавинского муниципального района будет организован выездной прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области.

Желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

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