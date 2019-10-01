Выездной прием граждан пройдет в администрации Варнавинского района 7 ноября.
По данным пресс-службы главы региона, 7 ноября 2019 года в администрации Варнавинского муниципального района будет организован выездной прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области.
Желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.
(16+)
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+