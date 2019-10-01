Средняя цена на яблоки в Нижегородской области снизилась на 7,3% Экономика

Средняя цена на яблоки в Нижегородской области снизилась на 7,3%.

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

Согласно информации, с 30 сентября по 7 октября 2019 года в регионе на 2,3% снизилась средняя цена на свинину (с 248,3 до 242,6 рублей за кг), на 1,2% подешевело куриное мясо (с 131,7 до 130,2 рублей за кг), на 2,8% - пшено (с 77,7 до 75,5 рублей за кг). Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: на 7,3% – яблоки (с 78,3 до 72,6 рублей за кг), на 1,9% - морковь (с 20,8 до 19,9 рублей за кг), на 10,6% – капуста (с 18,7 до 16,8 рублей за кг).

Кроме того, с 30 сентября в области уменьшились средние цены на муку, сахар и черный чай.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, Глеб Никитин подчеркнул, что "совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев".

"Цены на продукты питания и услуги – важный фактор, который влияет на качество жизни людей", - отметил он.