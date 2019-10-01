Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональная служба по тарифам утвердила тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

"Нижегородская область является первым регионом России, где постановлением правительства принято решение о переходе на раздельный сбор мусора. Причем добровольном переходе. Мы являемся первыми, кто разработал дифференцированный тариф на отсортированные отходы", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По поручению губернатора эта стоимость установлена ниже, чем на обычный мусор. Этого удалось достичь за счет исключения из тарифа большей части затрат на захоронение отходов на полигонах", - рассказала руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

Стоимость рассчитана для всех 9-ти тарифных зон области. Например, в Нижнем Новгороде, тариф на "желтый" контейнер установлен в размере 506,58 рублей за кубометр, что на 20% ниже действующего тарифа, который составляет 632,39 рубля.

"Переходя на раздельный сбор мусора, нижегородцы смогут контролировать плату за данную коммунальную услугу. То есть, выбрасывая в желтый контейнер пластик, а в зеленый контейнер – весь остальной мусор, люди смогут перейти на оплату объемов по факту и платить меньше. Нас можно назвать передовиками в данном направлении и на нас будут ориентироваться все другие регионы. При этом мы будем продолжать работу по сдерживанию роста остальных тарифов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



Решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы принимают самостоятельно. В многоквартирных домах для этого необходимо провести общее собрание собственников. В частном секторе переход на раздельный сбор осуществляется после принятия решения органом местного самоуправления на основании обращений жителей.

Отметим, сейчас проведение общего собрания жильцов о принятии решения об установке желтого контейнера инициировали уже в 120 домах региона.

Напомним, с 1 июля 2019 года плата за вывоз мусора для всех жителей Нижегородской области была снижена на 5%.

1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

В июне 2019 года Глеб Никитин и руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев подписали дополнительное соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Нижегородской области. Оно предполагает, что федеральная антимонопольная служба будет содействовать в реализации на территории Нижегородской области модельных инновационных и пилотных проектов в сфере обращения с ТКО по следующим направлениям: раздельный сбор ТКО, оборудование и содержание контейнерных площадок, совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами.

Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.