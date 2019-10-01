Свыше 10 тысяч человек побывали на фестивале огня "Жарко" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Свыше 10 тысяч человек побывали на фестивале огня "Жарко" в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба главы региона, мероприятие проходило на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке.



"Фестиваль "Жарко" стал ярким финалом международного форума "Россия — спортивная держава", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мне хочется поблагодарить всех нижегородцев, кто на этой неделе присоединился к празднику спорта, центром которого стал наш город. Гости Нижнего Новгорода увидели не только его красоту, но и смогли оценить спортивный и культурный потенциал. Это было невозможно без вашей поддержки!".

"Огромное значение прошедший форум имеет для развития Стрелки. Это место обладает колоссальной энергетикой и потенциалом, прежде всего, в сферах культуры и спорта. Наша общая задача - укреплять статус Стрелки как уникальной территории, имеющей особое значение не только для России, но и всего мира", - добавил губернатор.

Рядом с пакгаузами собрались лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы. Гости увидели опасные и зрелищные трюки с пламенем, танцы с факелами. Фитнес-инструкторы провели для гостей вечернюю зарядку. Все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению спортивных сувениров. На протяжении всего фестиваля работала локация с воздушными шарами и световые инсталляции.

Хэдлайнерами фестиваля стали певец Звонкий и группа IOWA.